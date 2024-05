São Paulo registra menor marca de homicídios em abril nos últimos 24 anos

O estado de São Paulo atingiu a menor marca de homicídios já registrada para o mês de abril nos últimos 24 anos, de acordo com relatório da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Foram contabilizados 188 casos de homicídios, representando uma queda de 16,8% em comparação aos 226 casos registrados no mesmo período do ano anterior. A SSP destacou que a queda não é um evento isolado, mas sim uma continuação da tendência de queda observada nos primeiros meses do ano. Em março, por exemplo, o estado já havia registrado o menor número de homicídios para o mês na série histórica, com 227 casos. Janeiro também seguiu a tendência, com 215 registros.

Essa sequência de reduções contribuiu para que o ano passado fechasse com a menor taxa de homicídios da história do estado. Além dos homicídios, outros crimes contra a vida também apresentaram queda. Os latrocínios, que são roubos seguidos de morte, tiveram uma redução de dois casos em abril, totalizando 14 ocorrências. Os feminicídios diminuíram de 19 para 16 casos. No entanto, os estupros apresentaram um aumento de 8,3% durante o período.