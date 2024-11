São Paulo se prepara para fortes temporais durante feriado

A cidade de São Paulo se prepara para um aumento significativo nas chuvas neste feriado, entre a sexta-feira (15) e o sábado (16) Esse fenômeno é resultado do deslocamento de umidade proveniente do Centro-Norte do Brasil em direção à região Sudeste, o que está criando áreas de instabilidade climática. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da capital paulista emitiu um alerta sobre a possibilidade de temporais severos na cidade e nas localidades adjacentes. A previsão para a sexta-feira (Proclamação da República) indica a ocorrência de chuvas isoladas, que podem variar de moderadas a fortes, especialmente a partir da tarde. Essa situação eleva o risco de alagamentos e transbordamentos em rios e córregos da região. Por outro lado, as temperaturas durante esse período devem oscilar entre 16°C e 23°C.

Além de São Paulo, outras partes do Brasil também estão sob alerta para chuvas intensas durante esse período. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um aviso laranja para diversos estados, incluindo Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, além das capitais Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro. Nessas áreas, há a possibilidade de precipitações que podem alcançar até 100 mm em um único dia, acompanhadas de ventos fortes de 100 km/h.

Diante desse cenário, as autoridades recomendam que a população fique atenta às orientações e se prepare para eventuais emergências. A previsão de chuvas intensas pode impactar não apenas a rotina dos moradores, mas também a infraestrutura urbana, exigindo cuidados redobrados para evitar acidentes e danos.

Publicado por Victor Trovão

*Reportagem produzida com auxílio de IA