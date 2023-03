São Paulo suspende rodízio nesta quinta-feira por greve no Metrô

Na noite desta quarta-feira, 22, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo anunciou greve para esta quinta-feira, 23, e como resultado a Prefeitura de São Paulo anunciou que o rodízio municipal de veículos estará suspenso nesta quinta durante o dia inteiro. A greve do Metrô irá afetar as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô a partir da meia-noite. Em tempos normais, o rodízio de carros restringe a circulação de veículos no anel viário da cidade das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas, considerados horários de pico. Durante esses períodos, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido. Cada dia da semana há restrição dos dois números finais na placa dos veículos, a começar na segunda com 1 e 2, e seguindo. O trânsito dos veículos proibidos nesses dias e horários resulta em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.

