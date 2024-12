São Paulo tem previsão de chuva para último final de semana do ano

A previsão do tempo para São Paulo indica condições instáveis para o último fim de semana do ano, com possibilidade de chuvas isoladas. O solo já saturado aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos, conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No sábado (28) as temperaturas devem oscilar entre 20°C e 26°C. O dia será marcado por sol entre nuvens, mas a instabilidade deve se intensificar à tarde e à noite, trazendo pancadas de chuva, acompanhadas de raios e ventos fortes. Já no domingo (29) a temperatura pode atingir até 25°C, com umidade em torno de 50%. A nebulosidade tende a aumentar no final da tarde, o que pode resultar em chuvas rápidas e isoladas.

O clima instável é resultado do fluxo de ar quente e úmido que se desloca pelo Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para a cidade, prevendo chuvas intensas entre os dias 28 e 29 de dezembro, com acumulados de até 50 milímetros e ventos que podem chegar a 60 km/h. Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas propensas a alagamentos e busque abrigo em locais seguros durante os temporais. Moradores de regiões de encosta devem estar atentos a sinais de deslizamentos, como fissuras no solo e a presença de água barrenta descendo das encostas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA