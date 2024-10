São Paulo tem risco de desabamentos e alagamentos até sexta-feira, segundo Defesa Civil

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta nesta quinta-feira (24) para a capital e regiões próximas até esta sexta-feira (25), destacando o risco de desabamentos e alagamentos devido às condições climáticas adversas. Em resposta à situação, o órgão instaurou um gabinete de crise. As rajadas de vento no Estado são uma preocupação significativa, podendo atingir até 70 km/h. No litoral, os ventos são ainda mais intensos, podendo chegar a 100 km/h na Baixada Santista e 90 km/h no Litoral Norte. Os efeitos da tempestade da noite desta quarta-feira (23) já são visíveis, com cerca de 36 mil imóveis sem energia em 24 municípios atendidos pela Enel São Paulo. A capital paulista foi a mais afetada, com 26.418 pontos sem eletricidade.

Além disso, Itapevi contabiliza mais de 3 mil pontos, Osasco com mais de 2 mil e Cotia com 1.782 locais sem fornecimento de energia. O balanço da Defesa Civil registrou 22 pontos de alagamento e 51 quedas de árvores na capital, felizmente sem vítimas até o momento. A população é aconselhada a seguir as orientações da Defesa Civil e a tomar precauções para garantir a segurança durante este período de condições climáticas adversas.

Publicado por Luisa Cardoso