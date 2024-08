São Paulo terá risco máximo de incêndios em quase todas as regiões no fim da semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo aponta risco máximo de emergência para incêndios em quase todo o Estado de São Paulo até o próximo domingo (1). Um mapa do órgão estadual aponta aumento diário de risco de fogo até o fim da semana. Nesta quarta-feira (28) há risco de emergência de incêndio em Andradina, Araçatuba, Barretos e Ribeirão Preto. Até sábado (31), o número de municípios sob risco aumenta e passa também a Assis, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba e Presidente Prudente. No domingo (1) esse quadro piora ainda mais e a Defesa Civil aponta que São José dos Campos e São Paulo também serão afetados por incêndios. Nos últimos dias, os incêndios que atingiram o interior de São Paulo provocaram mortes, o bloqueio total ou parcial de rodovias que cortam o Estado e restrição de atividades em aeroportos. Seis pessoas foram presas da semana passada até esta terça-feira (27).

O que orienta a Defesa Civil:

Não faça queimada para limpar terreno ou para destruir lixo, optando sempre pelo descarte no lugar indicado;

Não jogue cigarros ou fósforos acesos às margens de rodovias;

A soltura de balões, além de ser crime, pode provocar acidentes aéreos e incêndios;

Incêndios florestais podem causar interrupção no transporte público, na distribuição de energia elétrica e nas redes de comunicação;

Ao avistar fumaça suspeita ou fogo de incêndio em mata, informe imediatamente o Corpo de Bombeiros (193).

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo