São Paulo terá tempo firme nesta segunda

Nesta segunda-feira (18), São Paulo terá um dia de tempo firme, com sol e calor predominando. As temperaturas estarão elevadas registrando uma máxima de 32ºC, superando os 30ºC do dia anterior. No norte do estado, em cidades como Marília, Barretos e São José do Rio Preto, há possibilidade de pancadas de chuva mais fortes no final do dia. Enquanto São Paulo desfruta de um clima mais estável, o Rio Grande do Sul enfrenta condições meteorológicas com pancadas de chuva. A chegada de uma nova frente fria traz chuvas intensas para áreas da Campanha Gaúcha e da Fronteira Oeste. No Centro-Oeste, a previsão é de continuidade das chuvas em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, com volumes significativos esperados para hoje.

Outras regiões do Brasil também apresentam variações climáticas. Santa Catarina e Paraná devem ter um dia sem chuvas, enquanto o Rio de Janeiro, que sedia o G20, terá calor e sol, com chuvas previstas para o final do dia. No Espírito Santo, a capital Vitória terá uma máxima de 29ºC, acompanhada de chuvas. Nessas mesmas condições climáticas, Goiânia, Brasília e Campo Grande estão entre as cidades com o maior volume de chuvas para hoje.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA