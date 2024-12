São Paulo testa novas câmeras corporais para policiais com acionamento manual e remoto

A Polícia Militar de São Paulo iniciará testes com novas câmeras corporais que exigem acionamento manual, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Caso um policial não ative a câmera, o sistema fará o acionamento remoto, e o agente será responsabilizado por essa falha. As câmeras têm funcionamento contínuo e contam com um sistema de ‘buffer’ que possibilita a recuperação de imagens dos últimos 90 segundos. Os testes programados para esta semana irão avaliar diferentes métodos de acionamento. Entre as opções estão a ativação remota pelo centro de operações, reativação à distância, ativação via Bluetooth em uma área específica e a possibilidade de acionamento automático em resposta a sons altos, como disparos de arma de fogo.

O novo contrato de câmeras representa um aumento de 18,5% na frota de equipamentos disponíveis. Além das funções de gravação, as câmeras também oferecem comunicação bilateral e a capacidade de leitura de placas de veículos. A implementação das novas câmeras será feita de forma gradual, e o modo de gravação contínua permanecerá em uso até que a eficácia dos novos métodos seja comprovada tecnicamente.

Até o momento, o Estado de São Paulo não recebeu notificação sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabelece a obrigatoriedade do uso das câmeras corporais. A expectativa é que a adoção dessas tecnologias contribua para a transparência e a segurança nas operações policiais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias