São Paulo x Corinthians: Tricolor defende invencibilidade no clássico

O Morumbi será palco de mais um grande clássico entre São Paulo e Corinthians, neste domingo (26), às 18h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor busca manter sua invencibilidade diante do rival.

O São Paulo não perde para o Corinthians há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. O time de Ramón Díaz terá a missão de quebrar essa sequência.

Freguesia do Corinthians?

A última vez que o Corinthians venceu o São Paulo foi no dia 23 de julho de 2023, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 1, com dois gols de Renato Augusto. Luciano descontou para o Tricolor.

Mas na partida de volta o Soberano levou a melhor, ganhando por 2 a 0, se classificando para a final contra o Flamengo e conquistando o título.

Como foram os últimos jogos entre São Paulo x Corinthians

Campeonato Brasileiro 2024

Data – 29/09/2024

Local – Mané Garrincha

São Paulo 3 x 1 Corinthians

Gols – Lucas Moura, Robert Arboleda e André Silva; Yuri Alberto

Campeonato Brasileiro 2024

Data – 16/06/2024

Local – Neo Química Arena

Corinthians 2 x 2 São Paulo

Gols – Igor Coronado e Gustavo Mosquito; Lucas Moura e Cacá (contra)

Campeonato Paulista 2024

Data – 30/01/2024

Local – Neo Química Arena

Corinthians 1 x 2 São Paulo

Gols – Arthur Sousa; Jonathan Calleri e Luiz Gustavo

Campeonato Brasileiro 2023

Data – 30/09/2023

Local – Morumbi

São Paulo 2 x 1 Corinthians

Gols – Jonathan Calleri (duas vezes); Ángel Romero

Copa do Brasil 2023

Data – 16/08/2023

Local – Morumbi

São Paulo 2 x 0 Corinthians

Gols – Wellington Rato e Lucas Moura

Como chegam as equipes

Depois de fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, o São Paulo entrou em campo com o time principal pela primeira vez na quinta-feira (23), na vitória por 1 a 0 contra o Guarani, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, gol anotado por Luciano.

O jogo marcou a reestreia de Oscar, que voltou ao clube que o revelou em 2008.

Já o Corinthians vem colocando os principais jogadores aos poucos durante o Campeonato Paulista. Na última partida, na vitória por 2 a 1 contra o Água Santa, o Timão chegou a três triunfos em três jogos do Paulistão.

Somando com os últimos embates de 2024, já são dez vitórias consecutivas.

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atulalização em 24/01/2025.