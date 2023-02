São Sebastião decreta luto de sete dias e cancela Carnaval após tragédia causada pelas chuvas

A prefeitura de São Sebastião decretou nesta segunda-feira, 20, um luto de sete dias em razão das fortes chuvas que assolaram a cidade. Assinado pelo mandatário Felipe Augusto, o decreto 8779/2023 tem efeito imediato e, com isso, as festividades que aconteceriam na cidade – como o Carnaval, hoje e amanhã – foram cancelados. A argumentação do chefe do Executivo municipal para tomar a ação considerou “a tragédia que se abateu no município decorrentes das fores chuvas, provocando danos de toda ordem à população”, “os alagamentos e desabamentos ceifaram inúmeras e preciosas vidas, sem contar o lastimável contingente de pessoas feridas e desabrigadas” e o “Poder Público que não pode deixar de manifestar seu profundo pesas, desolação e tristeza, prestando suas condolências aos familiares e amigos das pessoas vitimadas”. Até o momento, foram confirmadas as mortes de 35 pessoas na cidade desde que as chuvas passaram a castigar o litoral paulista. Entre os bairros mais afetados estão Barra do Sahy e Juquehy, na Costa Sul, que ficaram isolados devido a queda de barreiras e deslizamentos na BR 101 – popularmente conhecida como Rio-Santos -, sendo a única rodovia para locomoção na região. A disponibilidade de água, luz e telefonia estão comprometidos em razão da queda de postes.

Até o momento, o governo do Estado de São Paulo enviou 53 viaturas do Corpo de Bombeiros, 53 maquinários, sete helicópteros Águia da Polícia Militar – sendo que hoje deverão chegar mais dois – e outros dois cães farejadores. No último domingo, o governo de Felipe Augusto decretou calamidade pública após os impactos das chuvas. Os volumes volumes registrados pelos pluviômetros automáticos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) foram excepcionais e recordes para a cidade. Em entrevista para o programa Fast News, da Jovem Pan, o prefeito informou que São Sebastião foi atingida por 600 milímetros de chuva em apenas três horas, o que dificultou o escoamento das águas e deixou a cidade em uma situação crítica. “Cidade está toda isolada. É uma situação caótica na região central”, disse. O mandatário ainda comentou que as açõe spreventivas se iniciaram ainda na madrugada de sãbado e que há diversos bairros sem energia elétrica ou sinal de telefonia celular.