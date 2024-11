São Sebastião recebe mutirão do CIEE com serviços e vagas para jovens

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realiza nesta sexta-feira (22/11) o 1º Mutirão de Cidadania, no Centro Educacional São Francisco (CED Chicão), localizado na Quadra 17, Lote 100, em São Sebastião. O evento ocorre das 8h às 11h e é gratuito.

No local, jovens poderão se cadastrar para vagas de estágio e aprendizagem oferecidas pelo CIEE. Além disso, parceiros estarão presentes para oferecer serviços nas áreas de Saúde, Educação, Cultura e Direitos Humanos.

Entre as ações disponíveis estão exames de tonometria realizados pelo Hospital Oftalmológico de Brasília, atividades de enfermagem e fisioterapia no espaço da Unip e educação financeira com o Sicoob. O Detran oferecerá ações educativas para o trânsito, e a UniPROJEÇÃO contará com jogos interativos.

O evento também inclui palestras, oficinas e atividades culturais, como apresentações artísticas e o Museu Itinerante de Prevenção às Drogas da Polícia Civil. Temas como ética e cidadania serão abordados no Projeto Na Moral, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Serviços relacionados aos Direitos Humanos serão disponibilizados por organizações como Cáritas, Conselho Tutelar, CRAS, e o Programa Direito Delas, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania.

Serviço

Data e Horário: 22/11, das 08h às 1h;

Endereço: Centro Educacional São Francisco (CED Chicão), quadra 17, Lote 100;

Entrada gratuita.