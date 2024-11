“São seis finais”: Ademir projeta decisões do Bahia em busca da Libertadores

“Que eles (torcedores) possam acreditar nessa evolução da nossa postura, e eu acredito que o que vai fazer eles acreditar mais ainda é o resultado. Estamos focados no objetivo de levar o triunfo para casa no próximo jogo e o futebol pede resultado. Para eles acreditarem a gente precisa dos resultados e a gente vai fazer o nosso melhor para buscar o resultado nesse próximo jogo”, afirmou o atacante.

Entrevistado do dia, o atacante Ademir respondeu, remotamente, a perguntas feitas por jornalistas nesta sexta-feira (8), após o treino do Bahia no CT do Palmeiras, em São Paulo. Na noite desta sexta-feira (8), o Tricolor viaja para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude, na noite deste sábado (9), às 19h, no Alfredo Jaconi.

Ademir também enfatizou que as seis partidas restantes do Campeonato Brasileiro serão encaradas como decisões cruciais para o futuro do clube.

“São seis finais que vão determinar o futuro do clube, principalmente no próximo ano. A gente tem esse sonho, a gente encara com muita fé, com muita garra para a gente conseguir esse objetivo. Eu não tenho dúvida que para a carreira de todos aqui, para os nossos torcedores, vai ser uma conquista muito grande e vai ser lembrada por muitos e muitos anos depois de tanto tempo ter essa oportunidade de jogar uma Libertadores. Eu tive a oportunidade de jogar uma e eu sei como é bom, então eu creio que para todos vai ser muito especial. Todos os jogadores estão focados no objetivo de conseguir isso e a gente vai lutar até o final para trazer esse objetivo, essa alegria para a nossa torcida”, concluiu.

O Bahia enfrentará o Juventude neste sábado (9), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.