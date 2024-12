São Silvestre: corredores dão largada em edição com recorde de público

São Paulo — O primeiro grupo de corredores da 99ª Corrida Internacional de São Silvestre acaba de dar largada na Avenida Paulista, em São Paulo, dando início ao percurso de 15 quilômetros previsto para durar até o fim da manhã desta quarta-feira (31/1).

Nesta primeira etapa, iniciada às 7h25, largaram a categoria de cadeirantes, seguida pela elite feminina, às 7h40. Às 8h05 será a vez das categorias a elite masculina, do pelotão premium, do pelotão para pessoas com deficiências e do pelotão geral.

Este ano, São Silvestre terá recorde de público, com mais de 37 mil pessoas inscritos. A corrida é a prova mais importante do atletismo brasileiro e acontece tradicionalmente no último dia de cada ano.

Todavia, o Brasil não tem vencedor da prova desde 2010, quando Marílson Gomes dos Santos conquistou a prova masculina com um tempo de 44m07s. Na categoria feminina, a última vez que o Brasil venceu foi em 2006, com a vitória de Lucélia Peres, com o tempo de 51m24s.

A prova inicia na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, e percorre pontos importantes da cidade, como a Arena Pacaembu e o Centro Histórico, com chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, no nº 900 da avenida.