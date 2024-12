São Silvestre reúne quase 40 mil pessoas em SP

A cidade de São Paulo está em plena preparação para dois dos eventos mais aguardados do ano: a Corrida de São Silvestre e a celebração de Réveillon na Avenida Paulista. Estes eventos não apenas marcam o encerramento do ano, mas também destacam a vitalidade e o espírito comunitário da cidade. A Corrida de São Silvestre, uma tradição anual, atrai quase 40.000 participantes, incluindo corredores profissionais e amadores. O percurso de 15 km começa e termina na icônica Avenida Paulista, passando por pontos emblemáticos da cidade, como o Estádio do Pacaembu, a Praça da República e a Avenida São João.

Para garantir o sucesso da corrida, a Avenida Paulista será interditada a partir das 20h do dia 30 de dezembro. A corrida está programada para começar às 6h da manhã do dia 31, e a expectativa é de que um grande público compareça para assistir à competição. Este evento é um dos maiores da cidade, e medidas de segurança já estão em vigor, com toda a extensão da avenida devidamente gradeada para proteger tanto os espectadores quanto os corredores. Além da corrida, a Avenida Paulista se transforma no epicentro das festividades de Ano Novo. Com uma programação especial para a virada do ano, a cidade se mobiliza para receber milhares de pessoas que se reúnem para celebrar a chegada de 2024. A Avenida Paulista se torna o coração das comemorações na capital paulista, oferecendo um ambiente vibrante e seguro para todos os presentes.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA