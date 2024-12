Sapato do século XV é encontrado na Holanda em “cápsula do tempo arqueológica” de mais de 500 anos

Recentemente, arqueólogos locais encontraram uma “cápsula do tempo arqueológica” de 500 anos, cujo interior resguardava itens como um sapato antigo do século 15. A descoberta ocorreu na cidade de Alkmaar, na Holanda, durante obras em um esgoto subterrâneo.

O termo “cápsula do tempo arqueológica” se refere a um item ou local que preservou, de maneira não intencional, um ou mais objetos por muito tempo. Nesse caso, a cápsula estava submersa em um local sem oxigênio, o que favoreceu a preservação dos objetos. O objeto foi avistado dentro de um fosso, local que fora utilizado como banheiro durante os anos de 1450 a 1588 d.C, segundo análise dos estudiosos.

Para quem tem pressa:

Um fosso da cidade Alkmaar, na Holanda, relevou uma cápsula do tempo arqueológica que resguardava itens importantes para a história e arqueologia;

Dentre os artefatos de mais de 500 anos, foi encontrado um sapato antigo do século 15;

Nancy de Jong é a arqueóloga local responsável e deve iniciar um processo de estudo para restaurar, conservar e examinar todos os objetos encontrados.

Dentre os objetos encontrados, estavam um sapato de madeira de bétula –– proveniente do século 15 –– e vestígios de um medidor de grãos. Nancy de Jong é a arqueóloga responsável pelo estudo dos itens e comentou que, entre os Países Baixos e a Bélgica, apenas 44 sapatos históricos foram achados, e todos eles eram mais velhos e se encontravam num estado de preservação muito pior do que o encontrado na cápsula.

Vestígios de um medidor de grãos achado na cápsula do tempo arqueológica (Reprodução: Município de Alkmaar)

Segundo os registros históricos, o hábito da população dos Países Baixos há mais de 500 anos –– isto é, no século 15 –– era o de reutilizar os itens que já não serviam mais. É possível citar, por exemplo, que um sapato poderia ser destruído e os seus restos seriam utilizados para desenvolver outro objeto; ou, ainda, queimado na lareira para aquecer as casas. A maior parte dos calçados era áspera e de aspecto mais rústico, porém, o sapato encontrado no fosso detinha uma sola dupla e design mais elegante –– um calçado para a cidade, de fato.

Leia mais:

“Piso de ossos” é encontrado na Holanda

Esqueleto milenar tinha partes de 7 pessoas diferentes

A cápsula do tempo que só poderá ser aberta daqui a 6 mil anos

Gravura que demonstra os medidores de grãos utilizados nos Países Baixos antigamente (Reprodução: Rijksmuseum –– Museu Nacional dos Países Baixos em Amsterdã)

O outro objeto encontrado e que chamou a atenção foi um medidor de grãos, feito em carvalho fino. Ao que se sabe, apenas cinco fragmentos de outros medidores de grãos foram encontrados entre Bélgica e Países Baixos. O item só é conhecido por arqueólogos e historiadores mediante descrições e/ou gravuras feitas nos séculos passados, então, o fato de essa cápsula possuir um medidor relativamente conservado é importante para registros históricos.

O passo seguinte é estudar os objetos, restaurá-los e conservá-los para que, eventualmente, sejam exibidos ao público.

O post Sapato do século XV é encontrado na Holanda em “cápsula do tempo arqueológica” de mais de 500 anos apareceu primeiro em Olhar Digital.