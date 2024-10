Saque-aniversário do FGTS poderá ser utilizado para compra de passagens aéreas

As companhias aéreas Gol e Azul implementaram uma nova forma de pagamento para a compra de passagens, permitindo que os clientes utilizem o empréstimo do saque-aniversário do FGTS. Essa parceria com o banco digital Digio visa facilitar o acesso ao transporte aéreo. A Azul foi a pioneira nessa opção, lançando-a em junho, enquanto a Gol fez o anúncio recentemente. Para utilizar essa modalidade de pagamento, os clientes precisam primeiro aderir ao saque-aniversário por meio do aplicativo do FGTS e, em seguida, autorizar o Banco Digio a acessar suas informações. Na Gol, é possível antecipar até dez anos do benefício, desde que o saldo do FGTS seja superior a R$ 300 e a compra seja realizada com pelo menos quatro dias de antecedência.

O processo de análise do pagamento pode levar até 24 horas. Caso a solicitação seja negada, o cliente tem um prazo de 12 horas para optar por outra forma de pagamento. Essa flexibilidade é uma das características que tornam essa nova opção atrativa para os consumidores. Cristina Yoshida, representante da Azul, e André Fonseca, do Digio, enfatizam que essa iniciativa tem como objetivo ampliar as opções financeiras disponíveis para os clientes, tornando o transporte aéreo mais acessível. O ministro Silvio Costa Filho também manifestou apoio à medida, destacando sua relevância para o crescimento econômico e a inclusão de mais brasileiros no setor de aviação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira