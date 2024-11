Sarah McBride é a primeira transgênero eleita para a Câmara dos Representantes dos EUA

Sarah McBride, de 34 anos, fez história ao se tornar a primeira pessoa transgênero eleita para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, representando o estado de Delaware. Com uma votação expressiva, ela conquistou 57% dos votos, superando o candidato republicano John Whalen, que obteve 42%. McBride, que já ocupava o cargo de senadora estadual e atuava como secretária Nacional de Imprensa na Human Rights Campaign, ressaltou a importância de sua eleição e a responsabilidade que vem com essa conquista. Natural de Wilmington, McBride se assumiu como mulher trans em 2011. Ela viveu um momento pessoal difícil ao perder seu marido, Andrew Cray, que faleceu devido a um câncer.

Formada pela American University em 2013, McBride se destacou durante seu tempo como senadora, onde se dedicou a legislações que visavam aumentar o acesso à saúde e promover a alfabetização midiática. Em 2018, McBride lançou um livro de memórias e também lecionou na Universidade de Delaware. Atualmente, ela preside o Comitê de Saúde e Serviço Social e é membro de outros comitês importantes. Após sua vitória nas eleições, a nova representante expressou sua gratidão aos eleitores e enfatizou a urgência de proteger a liberdade reprodutiva, além de garantir que todos tenham acesso a cuidados de saúde adequados.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA