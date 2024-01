Sargento do DF que atirou na cabeça de maquiadora é exonerado do GSI

O segundo-sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) Andrey Suanno Butkewitsch, de 40 anos, estava lotado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e foi exonerado nesta segunda-feira (29/1).

O afastamento ocorreu após o bombeiro ser preso ao atirar na cabeça de uma maquiadora dentro de um bar, em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Andrey exercia o cago na Brigada de Salvamento e Combate a Incêndio da Coordenação-Geral de Segurança de Instalações, da Presidência da República.

Vídeo. Bombeiro atira e atinge cabeça de mulher após confusão em bar

A vítima, a maquiadora Jully da Gama Carvalho, de 30 anos, foi encaminhada ao Hospital de Base e precisou ser submetida a uma cirurgia de urgência.

Detido desde domingo (28/1), o homem teve prisão convertida em preventiva pela juíza Renata Farias Nacagami, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). Butkewitsch passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (29/1), ocasião na qual a juíza determinou que ele continue preso.

A juíza enfatizou que o homem, na condição de sargento, “tinha o dever de cuidado e proteção, ainda mais quando ele próprio deu início às agressões, empurrando o marido da vítima no interior do bar e, posteriormente, retornando ao seu carro, correr na via pública e efetuar um disparo, no meio de transeuntes, colocando em risco também a vida de populares que se encontraram no local”.

Vídeos mostram a briga e o tiro Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que as agressões começam, por volta de 0h47. Conforme as imagens, dois homens se estranham, trocam socos, e outras pessoas acabam se envolvendo na briga.

A situação fica fora de controle e alguns dos envolvidos deixam o local, seguindo em direção a um carro.

Nesse momento, conforme flagrou uma segunda câmera de segurança, o militar saca uma arma e atira contra o veículo. O projétil atingiu a cabeça da maquiadora.

Veja o vídeo:

De acordo com as gravações, após efetuar o disparo, o militar retorna com a arma para o bar. Um outro vídeo mostra o momento em que ele coloca a pistola em um balcão do comércio, mostra um documento a um funcionário do local e depois se retira.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu o atirador em flagrante. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio.

A Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou, em nota, que apura o “suposto envolvimento de um militar da corporação”.

“Informamos que os fatos estão sendo apurados e, se confirmada autoria e materialidade, a Corregedoria irá adotar as providências internas que o caso requer. Reiteramos ainda que o CBMDF não compactua com condutas delituosas de qualquer natureza e primamos pela conduta ilibada e exemplar da tropa, que são pautadas pelos regulamentos e pilares que norteiam a Corporação”, disse o CBMDF.