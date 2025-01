Sargentos da PM são presos por “bico” como segurança de bandidos

Alvos da Operação Conexão Cajueiro, deflagrada pela Polícia Federal, os sargentos Anderson Lustosa de Castro e Edvaldo Oliveira Costa foram encaminhados para um presídio militar. A dupla foi presa nessa quinta-feira (23/1), no Piauí. Os dois militares eram responsáveis pela segurança e logística de uma organização criminosa transnacional que atuava no contrabando de mercadorias estrangeiras por meio de portos clandestinos no litoral do estado, mais especificamente em Cajueiro da Praia.

A operação contou com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Polícia Militar do Piauí e resultou no cumprimento de 29 mandados judiciais, incluindo sete prisões preventivas, entre elas as dos dois policiais militares, e 22 mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, com a ação se estendendo a vários municípios, como Parnaíba (PI), Teresina (PI), Chaval (CE), Sobral (CE), Peritoró (MA), Santa Inês (MA), Abaetetuba (PA) e até São Paulo (SP).

A investigação teve início com o homicídio de um dos líderes da organização, ocorrido em 2022 em Cajueiro da Praia. A motivação do crime foi relacionada ao controle de negócios ilícitos da rede criminosa, que se dedicava ao transporte e descarregamento de mercadorias contrabandeadas, como cigarros e produtos falsificados.

O esquema incluía o uso de embarcações e caminhões para o transporte desses itens, que eram carregados em portos clandestinos na região do estuário dos rios Timonha e Ubatuba.

Além das prisões, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores superiores a R$ 250 milhões, relacionados às movimentações financeiras da organização criminosa. Durante as investigações, foram apreendidos dois fuzis sem numeração, além de diversas mercadorias ilegais, incluindo cigarros e produtos de marcas conhecidas, com indícios de falsificação.