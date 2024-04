Sarney reúne do governo à oposição para comemorar 94 anos

Ex-presidente recebeu convidados em sua casa para festa de aniversário em Brasília e mostrou ser das poucas unanimidades na capital

Sarney e sua neta em frente à mesa de bolos e doces de sua festa de 94 anos em Brasília, na 4ª feira (24.abr) Sérgio Lima/Poder360 – 24.abr.2024

“Ele é das poucas unanimidades em Brasília”. Foi com essa frase que os convidados para a festa de 94 anos do ex-presidente da República e ex-senador José Sarney (MDB) saudaram o político. Ele comemorou seu aniversário na 4ª feira (24.abr.2024) no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. O evento reuniu da situação à oposição política, passando por todas as esferas dos Três Poderes.

Representantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram ao evento em peso. Passaram por lá os ministros Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio), José Múcio (Defesa), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Juscelino Filho (Comunicações) e Jader Filho (Cidades).

A festa começou às 19h30. Antes do horário previsto, porém, formou-se uma fila de carros e ternos e gravatas do lado de fora da sua casa. No convite, era informado que os filhos e netos do ex-presidente eram os autores do convite. De fato se confundiam, entre um terno e um vestido de gala, uma criança correndo e tropeçando na escada com um político do alto escalão.

A ausência de Lula não foi um problema. O senador e líder do Governo Jaques Wagner (PT-BA) checou com Sarney se os 2 haviam se falado. Sim. Lula telefonou para Sarney de tarde. “Há uma relação de carinho mútuo e de muita gratidão de Lula ao ex-presidente”, disse o congressista ao Poder360.

A festa se deu em 2 ambientes distintos. No 1º, o bolo e doces diversos, do tradicional quindim a pirâmides de chocolate, além do bolo, que ornamentavam a sala de entrada. No fundo da casa, garçons serviam vinhos –o tinto era o argentino Angelica Zapata e o branco um Ruttini– e whisky de 12 anos.

Veja fotos do evento tiradas pelo repórter fotográfico do Poder360, Sérgio Lima:

José Sarney e sua neta na mesa do bolo de seu 94º aniversário, em Brasília

Dentre os convidados da festa de 94 anos do ex-presidente estavam o ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), ao centro da foto, e o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, à esquerda

O vice-presidente e ministro (indústria), Geraldo Alckmin, compareceu a comemoração de José Sarney, em Brasília

A mesa do bolo de aniversário de 94 anos de José Sarney

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, posa para fotos ao lado do aniversariante da noite

O deputado Aécio Neves e o ex-governador de Goiás Marconi Perillo, atual presidente nacional do PSDB, posam com José Sarney

O bolo de 94 anos do ex-presidente Sarney tinha as iniciais do nome do político

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) posam com o aniversariante

O líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), com o ex-presidente José Sarney

José Sarney foi o 1º presidente depois da redemocratização

José Sarney foi eleito como vice-presidente na chapa de Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse no cargo

O empresário Paulo Octávio dá os parabéns para José Sarney

O ex-presidente reuniu ministros, congressistas e ministros do STF em seu aniversário de 94 anos

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, dá parabéns para José Sarney

O ex-deputado João Paulo Cunha cumprimenta o ex-presidente José Sarney

José Sarney e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF)

O ex-presidente José Sarney ao telefone durante sua festa de 94 anos, em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin cumprimenta o aniversariante da noite

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi um dos convidados de José Sarney

O ex-presidente José Sarney sorri ao lado de Arthur Lira (PP-AL) em seu aniversário de 94 anos, em Brasília

O quadro de José Sarney como presidente da República na parede da casa onde comemora seu aniversário, em Brasília Inicialmente, era para ser um encontro mais restrito. No mesmo horário, estava prevista a sessão para votar vetos de Lula no Congresso. Com o adiamento, deputados e senadores foram ao encontro.

Os motivos que levaram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a adiar a sessão foi um dos principais temas das rodas de conversas. Deputados não pouparam palavras para criticar Pacheco. Senadores diziam que estavam prontos para votar, mas que não tinham problemas em adiar duas semanas.

Mesmo na oposição, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) participou da festa. Sarney se tornou presidente depois de o avô do congressista, Tancredo Neves, morrer já eleito presidente. Sarney era seu vice.

Outro tema presente nas conversas foi a sucessão de Arthur Lira (PP-AL), também presente, para presidente da Câmara. Três dos principais concorrentes estavam lá: Marcos Pereira (Republicanos-SP), Antonio Brito (PSD-BA) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

Perto das 23h, a festa começou a esvaziar.

O Poder360 lista abaixo as autoridades e personalidades presentes na festa de aniversário do ex-presidente José Sarney:

Integrantes do governo Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio; Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais; André Fufuca, ministro dos Esportes; Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação; Jader Filho, ministro das Cidades; José Múcio, ministro da Defesa; Juscelino Filho, ministro das Comunicações; Waldez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional; Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social; Ricardo Stuckert, secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual. Ministros André Mendonça, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal); Cristiano Zanin, ministro do STF; Flávio Dino, ministro do STF; Nunes Marques, ministro do STF; Sebastião Reis Junior, ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça); Bruno Dantas, presidente do TCU (Tribunal de Contas da União). Deputados Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara; Aécio Neves (PSDB-MG), deputado federal; Antonio Brito (PSD-BA), deputado e líder do PSD na Câmara; Baleia Rossi (MDB-SP), deputado federal e presidente do MDB; Danilo Forte (União Brasil-CE), deputado federal; Eunício Oliveira (MDB-CE), deputado federal e ex-presidente do Senado; Gleisi Hoffmann (PT-PR), deputada federal e presidente do PT; Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deputado federal; Lindbergh Farias (PT-RJ), deputado federal; Luiz Tibé (Avante-MG), deputado federal; Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), deputado federal; Marcos Pereira (Republicanos-SP), deputado e presidente do Republicanos; Ruy Carneiro (Podemos-PB), deputado federal. Senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG), senador e presidente do Senado; Esperidião Amin (PP-SC), senador; Jaques Wagner (PT-BA), senador e líder do Governo no Senado; Jayme Campos (União Brasil-MT), senador; Nelsinho Trad (PSD-MS), senador; Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), senador e líder do Governo no Congresso; Renan Calheiros (MDB-AL), senador e ex-presidente do Senado. Outros Augusto Aras, ex-procurador-geral da República; Camila Funaro Camargo, CEO do Grupo Esfera; Edison Lobão (MDB-MA), ex-senador; Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal; João Paulo Cunha, ex-deputado federal; José Dirceu, ex-ministro e ex-presidente do PT; Kátia Abreu, ex-senadora; Luiz Estevão, empresário e ex-senador; Marconi Perillo, ex-governador de Goiás; Paulo Octávio, empresário e ex-senador; Penna, ex-deputado federal; Vanessa Grazziotin, ex-senadora.