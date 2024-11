Sasha e o marido deixam de seguir Priscilla Alcântara após polêmicas

A relação de amizade entre Sasha Meneghel, o marido João Lucas e Priscilla Alcântara parece ter se encerrado de vez. Internautas perceberam que, recentemente, o casal deixou de seguir a cantora, apesar de ela ainda seguir a filha de Xuxa.

No X, antigo Twitter, alguns usuários comentaram o caso: “Que preguiça desse tal marido da Sasha Meneghel. O cara tem o ego tão grande que está achando que é artista mesmo. Priscilla Alcântara é artista e nunca precisou de escoro de ninguém para ter a fama que tem”, garantiu um. “Imagina se importar com discussão de Priscilla Alcântara, Sasha ou marido da Sasha? Três songamongas”, disparou outro.

Para ajudar quem está perdido na treta, um perfil de fãs da ex-apresentadora do SBT detalhou o ocorrido, que teria começado em novembro do ano passado.

“Em novembro de 2023, Priscilla se despediu artisticamente do sobrenome Alcântara e alterou todas as suas redes sociais para @_apriscilla_ (o underline foi utilizado para ser assinatura da Priscilla e está presente também na capa do seu álbum). Por coincidência, no mesmo dia ó João anunciou a mudança do seu nome artístico, mudando também os @ de rede social e utilizando os underline na sua conta no X — e alegou que foi o Instagram quem mudou”, começou.

Em seguida, o perfil deu mais detalhes: “Os fãs começaram notar que desde os ocorridos citados acima, João e Priscilla não interagiram mais, mesmo estando nos mesmos eventos. Final de julho, Priscilla tweetou que tirou pessoas da vida/equipe dela deixando a entender que algo estava atrapalhando o andamento de sua carreira. Na mesma época, Priscilla republicou vídeos no TikTok falando sobre amizades e se afastar de pessoas”, recordou, antes de continuar:

“João Lançou um single chamado Minuto de Saudade, onde a melodia se assemelha a uma produção do álbum Priscilla, a faixa Fã Incubado. Onde vemos que talvez tenha faltado criatividade do produtor, em produzir projetos parecidos em curto espaço de tempo. Além da semelhança na melodia, quando observamos o clipe da faixa vimos cenas que se parecem muito com o clipe de Você É Um Perigo, lançado em 2021, onde Priscilla apresenta a narrativa de um sonho de infância (que ela sempre deixou claro essa relação da artista que ela é hoje com sua criança interior)”, detalhou.

E não acabou por aí: “João recentemente lançou uma música, onde aparece Priscilla creditada como compositora, mas em entrevistas não a cita, dizendo que foi escrita por ‘uma amiga compositora’. Após esses ocorridos, percebemos uma sequência de unfollow na Priscilla. Ou seja, não é sobre ser um selfie titled (com o nome do artista), mas todo o conjunto, há muitas coisas parecidas entre os dois trabalhos. O afastamento deles não é de hoje (em entrevistas de 2, 3 meses atrás o João sequer cita a amizade com a Priscilla, apenas com a Bruna)”, encerrou.

Outro famoso que deixou de seguir a cantora foi João Guilherme, namorado de Bruna Marquezine. Vale lembrar que o casal é muito amigo de Sasha Meneghel e João Lucas. Eita!