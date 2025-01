Satanista faz ritual para decretar o fim das igrejas evangélicas

Um homem autodenominado luciferiano publicou um vídeo fazendo um ritual para que as igrejas cristãs fechem e que os fiéis percam a fé.

Na gravação, o sacerdote satanista ordena que as pessoas deixem de ir às igrejas e que circunstâncias adversas aconteçam aos pastores, para que estes percam a fé.

“Eu decreto o fim da igreja cristã. Que seja queimada como fogo, que os pastores não consigam mais tragar as almas. Que as pessoas comecem a deixar de ir para igreja, que as coisas comecem a acontecer na vida dos pastores, a ponto deles duvidarem de sua fé”, diz ele.

O vídeo foi compartilhado pelo pastor Elder Cavalcante, líder da Igreja da Graça em Natal-RN, que usou uma passagem bíblica Mateus 16:18 para rebater o ritual feito contra a igreja evangélica. “E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;” diz o trecho bíblico. O pastor completou dizendo que ninguém consegue parar a igreja de Jesus Cristo, e mesmo após mais de 2 mil anos, esse movimento só cresce.

“Ninguém consegue prevalecer contra Jesus Cristo. Já fazem mais de 2 mil anos que Jesus esteve nessa terra, e esse movimento só cresce, e vai crescer muito mais. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações e virá o fim, e ninguém é capaz de deter isso”, disse o religioso.

