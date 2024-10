Satélite da Boeing se desintegra na órbita terrestre; Intelsat investiga

Um satélite de comunicações fabricado pela Boeing, chamado Intelsat 33E, se desintegrou na órbita terrestre, conforme relatado pelo site Jalopnik. A Força Espacial dos EUA informou que o satélite se fragmentou em cerca de 20 pedaços, que estão sendo monitorados pela agência. Apesar do ocorrido, não foram identificadas “ameaças imediatas” decorrentes dos destroços.

A empresa responsável pelo satélite, a Intelsat, explicou em comunicado que o problema começou com uma “anomalia” detectada no sábado, dia 19, e que a “perda total” do satélite foi confirmada na segunda-feira, dia 21.

“Estamos em coordenação com a fabricante do satélite, a Boeing, e com agências governamentais para analisar dados e observações”, afirmou a Intelsat no comunicado. A empresa também informou que um comitê foi formado para conduzir uma “análise detalhada da causa da anomalia”.

Vale destacar que a Boeing vem enfrentando dificuldades nas missões espaciais nos últimos meses. Problemas com a cápsula Starliner, por exemplo, impediram o retorno de astronautas à Terra, deixando-os retidos na Estação Espacial Internacional.



