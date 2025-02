Saúde da mulher: especialista Gabriela Azevedo explica relação entre autocuidado e fortalecimento

A busca por uma vida equilibrada entre saúde, trabalho, família e o lar é um desafio constante para as mulheres. Atividades físicas regulares, boa alimentação e espaço para lazer compõem a qualidade do tempo, algo que tem sido discutido amplamente na sociedade, é o indicativo de êxito na vida de quem precisa conciliar diversas atividades diárias, além dos fatores internos e externos.

A saúde da mulher vem passando por uma transformação significativa nos últimos anos. Cada vez mais, o cuidado ginecológico tem deixado de ser apenas um atendimento clínico tradicional para se tornar uma abordagem mais ampla e integrativa, considerando o corpo e a mente como um todo. Esse movimento tem ganhado força com profissionais que buscam aliar conhecimento técnico a um olhar mais humanizado e personalizado.

Entre os especialistas que seguem essa linha está Gabriela Matos de Azevedo, médica e enfermeira com especializações em ginecologia integrativa, implantes hormonais e ginecologia e obstetrícia. Com uma visão ampliada da saúde da mulher, Gabriela acredita que o atendimento deve ir além do convencional. “O corpo feminino não pode ser tratado de forma isolada. A saúde hormonal, metabólica e emocional estão totalmente conectadas, e precisamos olhar para a mulher como um todo”, destaca.

A ginecologia integrativa tem se consolidado como uma alternativa para mulheres que buscam um cuidado mais completo. Essa abordagem considera não apenas os exames laboratoriais e físicos, mas também fatores como qualidade do sono, alimentação, nível de estresse e estilo de vida. “Muitas pacientes chegam com queixas recorrentes, como cansaço excessivo, alterações de humor e dificuldade para emagrecer, e nem sempre encontram respostas nos atendimentos convencionais. O segredo está em entender a raiz do problema e tratar a mulher de maneira global”, explica Gabriela.

Um dos pontos centrais dessa nova forma de atendimento é a reposição hormonal personalizada. Diferente dos métodos tradicionais, que seguem protocolos padronizados, a terapia com implantes hormonais permite uma adequação mais específica para cada paciente. “Os implantes oferecem um controle mais preciso dos níveis hormonais, proporcionando bem-estar e qualidade de vida. Mas o mais importante é que cada mulher seja avaliada individualmente, considerando seu histórico e necessidades específicas”, reforça a especialista.

Outro aspecto fundamental na abordagem integrativa é a ênfase na prevenção. Muitas condições ginecológicas e hormonais podem ser evitadas ou amenizadas com mudanças no estilo de vida, ajustes nutricionais e acompanhamento médico adequado. “A medicina não deve ser apenas corretiva, mas também preventiva. Quanto antes identificarmos desequilíbrios no corpo feminino, maiores são as chances de evitar complicações futuras”, afirma Gabriela.

Nos últimos anos, a busca por esse tipo de atendimento tem crescido, impulsionada por mulheres que querem entender melhor seus corpos e tomar decisões mais informadas sobre sua saúde. A tendência é que esse modelo de cuidado se torne cada vez mais acessível e difundido, trazendo benefícios para a saúde feminina como um todo.

A ginecologia integrativa é um reflexo dessa nova era na medicina, onde o paciente é visto de forma completa, e não apenas como um conjunto de sintomas. “O futuro da saúde da mulher passa pelo conhecimento, pela prevenção e pelo respeito às particularidades de cada paciente. Estamos apenas no começo dessa transformação”, conclui Gabriela.

