Saúde das articulações sai ganhando com exercícios e suplementação

No corpo humano, há um agente responsável por conectar todos os ossos e auxiliar na mobilidade: as articulações. Elas são ligações entre estruturas ósseas e cartilagens que permitem a movimentação e a estabilidade. Por conta do papel que desempenham, não é de se estranhar que qualquer problema nas articulações cause impacto significativo na realização de atividades diárias e, consequentemente, na qualidade de vida.

Dessa forma, é preciso estar atento aos riscos e cuidados necessários para evitar qualquer tipo de problema. Autoridades de saúde afirmam que a prática regular de atividades físicas e o uso de suplementos à base de colágeno ajudam a garantir o bom funcionamento das articulações. Para isso, ambas as medidas devem ser orientadas por profissionais da saúde.

Diferentes estudos mostram que o colágeno age no alívio de dores das articulações e evita o desgaste ósseo. Entre os benefícios do Sarcoplex e outros suplementos produzidos com a substância estão o fortalecimento das articulações, o aumento da resistência muscular e a diminuição dos riscos de fratura.

Exercícios físicos: qual é a melhor opção?

As dores nas articulações podem atrapalhar a realização de atividades diárias. Segundo informações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), essas ligações podem ser danificadas por várias razões, que vão desde a sobrecarga até o diagnóstico de artrite, causando dor, rigidez e inflamação.

Para evitar qualquer problema nas articulações, a SBOT recomenda a prática regular de exercícios físicos para fortalecê-las. O hábito ajuda a manter a densidade óssea à medida que ocorre o processo de envelhecimento e, por isso, reduz os riscos de dores.

Entre as modalidades citadas pela SBOT como benéficas para promover o fortalecimento das articulações estão os exercícios de flexibilidade e equilíbrio, como alongamento, yoga e Tai Chi Chuan, e as atividades aquáticas. O órgão alerta que é fundamental consultar um médico antes de escolher uma opção.

A Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) menciona a musculação como alternativa para o fortalecimento das articulações, pois diminui as dores, reduz a rigidez articular e favorece a flexibilidade.

Além disso, a SBR aponta que a musculação é uma prática que promove o fortalecimento muscular, o que acaba protegendo as articulações já que cria uma espécie de “carapaça” entre elas.

Em entrevista à imprensa, o médico ortopedista e especialista em tratamentos de dor, Luiz Felipe Carvalho, reforçou a teoria da SBR e disse ser importante considerar atividades físicas de baixo impacto que fortaleçam os músculos da região das articulações para ter um maior suporte no local.

Colágeno é aliado para o fortalecimento das articulações

Há, ainda, outro aliado no fortalecimento das articulações: os suplementos alimentares. Os produtos são utilizados para suprir nutrientes, conforme a necessidade de cada organismo.

Para as articulações, os produtos à base de colágeno têm apresentado resultados eficazes.

Em entrevista à imprensa, a nutricionista e mestre em Ciência dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP), Patrícia Campos Ferraz, explicou que o colágeno é uma proteína que melhora a elasticidade de tendões, cartilagens e pele.

A SBR também cita a substância como importante para a saúde das articulações, ressaltando que contribui para o fortalecimento dessas ligações e o aumento da resistência muscular, diminuindo os riscos de fratura articular. De acordo com a SBR, a dose diária ideal de consumo do colágeno é de 10 gramas, que pode ser obtida por meio da alimentação ou com auxílio de suplementos.

Os suplementos alimentares podem ser encontrados em lojas de produtos naturais, sites na internet ou marcas do setor. O colágeno pode ser consumido em cápsulas, pó ou goma.