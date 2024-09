Saúde de Prado recebe investimento de mais de R$ 6 milhões do Governo da Bahia

O município de Prado, no Extremo Sul baiano, teve muito a celebrar nesta sexta-feira (13). A data, tradicionalmente ligada a eventos ruins em todo o mundo, foi de muita felicidade para seus mais de 35 mil habitantes.

O Governo da Bahia entregou equipamentos de saúde que, somados, representam um investimento de mais de R$ 6 milhões e que vão melhorar a vida dos pradenses.

O grande destaque é a reforma e ampliação do Hospital Municipal de Prado Jonas Almeida Braga. São mais de R$ 5,5 milhões investidos em obras estruturais e equipamentos, sendo R$ 5,2 oriundos do Governo do Estado e o resto dos cofres municipais.

A unidade de saúde agora contará com 35 leitos de clínica médica adulta e pediátrica, clínica cirúrgica, emergência e obstetrícia. O novo centro cirúrgico do hospital passa a ter duas salas cirúrgicas e duas de RPA (recuperação pós-anestésica) e possibilitará que Prado volte a realizar cirurgias eletivas. Já o centro obstétrico conta com consultório, nove leitos divididos em três enfermarias, dois leitos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto) e lactário, entre outras estruturas.

“Viemos até Prado pessoalmente fazer essa entrega porque reconhecemos a importância desse hospital para a população do município e da região do Extremo Sul. O hospital está lindo, muito bem estruturado e vai atender aos pradenses com qualidade. É mais uma obra do Governo do Estado e da Sesab que auxiliam no nosso processo de fortalecimento da regionalização da saúde”, afirmou a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, que realizou a entrega ao lado do chefe de gabinete do governo, Adolpho Loyola, que representou o governador Jerônimo Rodrigues.

Além do Hospital Municipal pronto para funcionamento, o Governo da Bahia entregou uma ambulância modelo Toyota Hilux no valor de cerca de R$ 245 mil, uma van TFD (Tratamento Fora do Domicílio) no valor de R$ 277 mil e um kit UBS no valor de cerca de R$ 20 mil, todos oriundos de emendas parlamentares.

“Todos esses equipamentos serão importantes para consolidar a qualidade no atendimento da atenção primária em Prado e transportar pacientes que necessitem de procedimentos mais complexos para outras unidades, sobretudo o Hospital Estadual Costa das Baleias, aqui perto em Teixeira de Freitas, que inauguramos esse ano e tem mudado a saúde da população do Extremo Sul”, acrescentou Roberta Santana.