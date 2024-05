Saúde em ação: confira como foi a entrega da ESF Reginaldo Souza da Cruz nesta sexta (17)

Inauguração de posto de saúde no residencial Santos Guimarães (Foto: Junior Origem)

A ampliação do alcance e do acesso da saúde pública pelos teixeirenses é objetivo e missão da administração pública atual. Para complementar o atendimento eficaz pela Rede de Atenção Básica aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas inaugurou nesta sexta-feira (17) a unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Reginaldo Souza da Cruz, ao lado da praça do Residencial Santos Guimarães.

A ESF foi nomeada em homenagem ao motorista de ambulância do município, que faleceu de mal-súbito após transportar um paciente para Salvador. Sua esposa Vanda agradeceu ao tributo, dizendo que “falar de Reginaldo é fácil: ele foi amor, compreensão e empatia. Agradeço a gestão atual, voltada para o povo, por ter homenageado ele”.

A unidade é voltada aos moradores dos residenciais Santos Guimarães e Antônio Costa Filho; e atende ao padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde e Governo Federal, na qual serão ofertadas consultas, visitas domiciliares e acompanhamento de condições como diabetes e hipertensão, entre outros serviços. “É um equipamento de qualidade, climatizado desde a recepção até as salas para acolher a população de forma adequada”, ressaltou Danilo Ricardo, secretário de Saúde. “A equipe já está composta com profissionais de excelência para atender a comunidade. A administração atual está determinada em mudar Teixeira, e esta é mais uma prova”.

Representantes do Legislativo também comemoraram a entrega do posto de saúde. Para o vereador e presidente da Câmara Municipal Tequinha Brito, “semana passada cuidamos da educação, com a creche no Liberdade I, e hoje cuidamos da saúde com essa inauguração. Agora, os moradores do entorno não vão precisar se deslocar para cuidar da saúde”. Já vereador Marcelo Teixeira, “ Quando fui conselheiro tutelar atendi muitas famílias aqui, e fiquei indignado com o descaso de gestões passadas. Certeza que a Prefeitura trará novas obras e ações para a região além desta”.

“A população tinha queixas da falta de uma unidade de saúde, e como gestor eu fico honrado de poder entregar esta obra que vai fazer a diferença. Fizemos o trabalho completo: também revitalizamos a praça, colocamos iluminação adequada na quadra; tudo isso a partir do trabalho em equipe. Dedicação e comprometimento fazem parte da nossa gestão, e o foco é ter uma Teixeira de Freitas cada vez melhor”, concluiu o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

