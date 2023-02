Realização de histerectomia no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Desde a ativação das cinco salas cirúrgicas do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas para pleno funcionamento, a gestão atual realiza procedimentos cirúrgicos diariamente através de recursos tecnológicos modernos e especializados.

Realização de histerectomia no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Uma das cirurgias executadas nas salas cirúrgicas nesta quinta-feira (15) foi a histerectomia, feita pelo prefeito Dr. Marcelo Belitardo de forma voluntária. A operação consiste na remoção do útero – potencialmente incluindo também a retirada das trompas adjacentes e do ovário – usada tanto como medida preventiva ou como recurso para amenizar os avanços no câncer de colo de útero.

“A histerectomia é uma cirurgia na qual as taxas de complicações, o tempo de internação e o risco de infecção são baixíssimos, contribuindo assim para seu sucesso e para a saúde da paciente. Faço questão de contribuir com a saúde do cidadão de todas as formas possíveis, por isso sigo operando voluntariamente. Hoje, todas as nossas cinco salas estavam ativas com operações acontecendo simultaneamente”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Realização de histerectomia no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

O post Saúde em ação: Hospital Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com a realização de cirurgias apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.