SBT nega “férias forçadas” de Dudu Camargo após polêmica com Maisa

Dudu Camargo se envolveu em mais uma polêmica após comparar seu desafeto com Maisa Silva com um caso de feminicídio, durante o programa Primeiro Impacto. Agora, rumores indicavam que o apresentador havia sido afastado do SBT por conta da confusão.

De acordo com o TV Pop, o comentário de Camargo não pegou bem entre a direção de jornalismo do SBT e o apresentador teria sido afastado pelas próximas cinco semanas.

Há seis anos, o Silvio Santos sugeriu que Maísa namorasse com o apresentador

Entretanto, a jovem recusou e negou as investigas de Dudu

A situação teria ficado constrangedora e Maísa teria saído dos estúdios chorando naquela oportunidade

O site alega que Dudu tirou “férias forçadas”, sendo substituído no telejornal por Darlisson Dutra na primeira faixa do telejornal, entre 6h e 8h20 da manhã, enquanto Felipe Malta foi escalado para o segundo horário, entre 8h20 e 10h40.

Questionada pelo Metrópoles sobre as informações, o SBT afirmou apenas que Dudu Camargo “entrou de férias até dia 10 de fevereiro”.

Há seis anos, Silvio Santos sugeriu que o jovem namorasse a atriz. Entretanto, o interesse não foi recíproco.

“Imagina se eu tivesse matado a Maisa? Não matei a Maisa. É, a pessoa não é correspondida… Ok, vida que segue! Não precisa matar como esse aí fez”, emendou o Dudu Camargo.