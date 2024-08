SBT nega que Silvio Santos tenha escolhido programação de despedida

Gabriel Cardoso

1 de 1 Foto colorida de Silvio Santos – Metrópoles – Foto: Gabriel CardosoO SBT negou, por meio de nota enviada para a imprensa nesta quinta-feira (22/8), que Silvio Santos tenha escolhido a programação de despedida do canal após sua morte. O empresário morreu no último sábado (17/8), aos 93 anos, em São Paulo.

“A assessoria de comunicação esclarece que, diferentemente do que vem sendo noticiado, Silvio Santos não escolheu a programação de despedida do SBT após seu falecimento. A informação é inverídica”, diz a nota.

Senor Abravanel, também conhecido como Silvio Santos, nascido em 1930, é um apresentador e empresário brasileiro. Natural da Lapa, no Rio de Janeiro, é o dono de uma das maiores emissoras de TV do Brasil, o SBT

Aos 14 anos, começou a trabalhar vendendo carteirinhas de plástico e canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, passou a frequentar os programas de auditório da Rádio Nacional

Ao atingir a maioridade, precisou servir ao Exército. Sem poder trabalhar como camelô, pediu emprego na Rádio Mauá e passou a trabalhar como locutor. Tempos depois, migrou para a Rádio Tupi e, em seguida, para a Rádio Continental, localizada em Niterói

Para ir até Nitéroi, precisava pegar uma barca. Em uma das viagens ao trabalho, teve a ideia de criar uma “rádio” para transmitir músicas durante o percurso. Entre uma música e outra, no entanto, fazia propagandas. Com a venda do espaço publicitário, ele viu a renda aumentar

Tempos depois, ele criou a revista Brincadeiras Para Você e a vendia nos comércios. Assim como os demais empreendimentos, a empreitada deu certo. Visionário, Silvio Santos cuidava de toda a parte financeira

Em 1958, Manoel da Nóbrega, amigo pessoal do dono do SBT, pediu ajuda para administrar a empresa Baú da Felicidade. À época, Nóbrega estava com dificuldades para tocar o negócio. Enxergando potencial no empreendimento, ele comprou a empresa e começou o Grupo Silvio Santos

Em 1961, o empresário estreou o primeiro programa na TV, o Vamos Brincar de Forca, que mais tarde se tornaria o programa Silvio Santos, na TV Paulista, onde fazia propaganda do Baú da Felicidade. O sucesso foi tanto que ele passou a dominar as tardes de domingo da TV

Nesse meio tempo, Silvio criou diversas outras empresas. Uma delas, inclusive, a Baú Financeira, se tornou o Banco PanAmericano, cerca de 20 anos depois. Em 1991, após a empresa Liderança Capitalização ser adquirida por Santos, o empresário passou a vender Tele Sena

Em 1975, com o sonho de adquirir uma emissora própria, Silvio Santos venceu a concorrência na compra do Canal 11, do Rio de Janeiro. Tempos depois, ganhou a concessão de mais quatro canais e fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Em 1982, entrou no ar o canal SBT

Hoje, além do SBT e da Tele Sena, por exemplo, Silvio Santos é dono de diversas empresas, tais como: Jequiti, Sisan, Jequitimar, entre outras

Entre 1962 e 1977, Silvio Santos foi casado com Cidinha, que morreu aos 38 anos, vítima de câncer. Com ela, o empresário teve Cíntia Abravanel e adotou Silvia Abravanel. Anos depois, engatou relacionamento com a atual esposa Íris Abravanel, com quem tem as filhas Patrícia, Rebeca, Daniela e Renata

Em 1989, o empresário chegou a lançar campanha à Presidência na TV, mas teve candidatura barrada pela Justiça por ser dono de uma concessionária de TV

Em agosto de 2001, viu a filha Patrícia Abravanel ser sequestrada na porta da casa onde morava, em São Paulo. Depois de dias de negociação, o resgate foi pago e a jovem liberada

Logo em seguida, o sequestrador tornou a voltar à casa do empresário e fez todos de refém. Foi necessária a presença de Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, à época, para que o criminoso se entregasse

A carreira de Silvio Santos, no entanto, também teve problemas. Em 2011, por exemplo, o empresário precisou vender o Banco PanAmericano após rombo de quase R$ 4 bilhões por fraudes

Além disso, durante os anos como apresentador, Silvio foi acusado de racismo, gordofobia, machismo e precisou pagar indenização por constranger uma criança durante um programa, entre outras coisas. O dono do SBT também é conhecido por falas polêmicas

Roger Turchetti, último jornalista a entrevistar o Dono do Baú, disse ao NaTelinha que Silvio escolheu o que passaria no SBT após a sua morte.

“O Silvio, sábio, pegou todos os programas dele, assistiu, decupou, separou a dedo. Todos os programas diferentes, Qual é a Música, Programa Silvio Santos, Nada Além da Verdade, Topa Tudo por Dinheiro, e aí vai, que ele queria que fosse ao ar como uma homenagem de morte para ele no SBT”, afirmou.

Ele ainda garantiu que os programas foram escolhidos por causa dos convidados, que seriam pessoas por quem o apresentador tinha carinho especial.