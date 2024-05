SC: esposa descobre morte do companheiro usando localização de celular

Arquivo NSC

1 de 1 Imagem ilustrativa de sirene de polícia – Metrópoles – Foto: Arquivo NSCUm jovem, de 23 anos, foi morto a tiros no bairro Ingleses do Rio Vermelho, em Florianópolis (SC), na noite dessa sexta-feira (10/5). A esposa dele descobriu a morte usando a localização do celular. A vítima não foi identificada até a publicação desta notícia.

À Polícia Militar, a esposa teria dito que ele foi buscar uma entrega e levar até o bairro Vargem Grande e voltaria para casa em seguida. Pouco depois, olhando a localização do celular, ela percebeu que o marido ainda estava no bairro, onde foi encontrado morto.

Leia a matéria completa no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.

