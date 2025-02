SC: homem é preso após matar cachorra dos vizinhos a tiros

Um homem, suspeito de matar uma cachorra com tiros de arma de fogo, foi identificado e preso nessa terça-feira (4/1), em Gravatal, no Sul de Santa Catarina. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele. O animal foi morto no domingo (2/1).

De acordo com a polícia, no local foi encontrada uma caixa de espingarda de pressão vazia. Inicialmente o investigado negou a autoria do crime e alegou que a arma estava em uma casa de praia, em Jaguaruna. Os policiais foram até o local, onde apreenderam uma espingarda e um revólver de pressão.

Após isso, o suspeito confessou o delito e alegou que efetuou o disparo apenas para assustar o cão. Perícias realizadas pela Polícia Científica de Tubarão e de Florianópolis devem auxiliar nas investigações, e o inquérito policial está em andamento.

