Scooby causa revolta em Luana Piovani ao cancelar visita aos filhos

Nesta quinta-feira (24/10), Luana Piovani usou as redes sociais para detonar o ex-marido, Pedro Scooby. A atriz desabafou numa sequência de stories no Instagram e garantiu estar revoltada com o surfista, que cancelou uma visita aos filhos do ex-casal. Mais uma frustração, uma decepção, tristeza”, disse.

“A vida é cheia de surpresas e nós tempos muitos compromissos nessa vida de adulto. Podem acontecer muitos imprevistos, coisas podem ser marcadas e desmarcadas”, iniciou.

Piovani continuou: “Agora, não vale uma ligação para comunicar a falta do compromisso sendo efetivamente cumprido? Alguém ligou para avisar que não veio? Mais uma frustração, uma decepção, tristeza e eu vendo meus filhos com essa cara, esse sentimento”.

Luana lembrou que Scooby é conhecido pela personalidade irreverente e alegre, mas na verdade, falta senso de responsabilidade. “Tão divertido, ama tanto essas crianças. Pra mim, amor é um bocado de coisa junta. É cuidar de longe”, desatacou.

A artista aproveitou para citar Jacques Lacan, um famoso psicanalista francês, da mesma vertente que Freud: “Aliás, Lacan explicou que amar é dar o que não se tem. Eu venho aqui dividir com vocês isso porque não tenho medo de mordaça. Até porque eu estou com a voz do povo porque não minto”.

Por fim, Luana Piovani fez questão de frisar que Pedro Scooby nunca aprendeu com os erros e nem com as atitudes ruins com Dom, de 12 anos; e os gêmeos Bem e Liz, de oito. “Segue sem aprender, sem amadurecer, sem respeitar o seu semelhante. Tem consideração? Não tem”, concluiu.

Assista o desabafo completo de Luana Piovani: