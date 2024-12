Scooby-Doo: veja a ordem cronológica dos live-action e onde assisti-los online

Uma das séries de animação mais amadas e de maior sucesso da história é “Scooby-Doo“. Criada em 1969 por Joe Ruby e Ken Spears para a Hanna-Barbera, a franquia conquistou inúmeras gerações ao longo do tempo, graças às suas diversas versões em várias mídias.

Entre essas versões, destacam-se os longas-metragens live-action. Foram feitos cinco filmes nesse formato, de maneira espaçada e com elencos diferentes. Além disso, alguns foram feitos para os cinemas, outros para a TV e diretamente em vídeo.

Pensando nisso, qual será a ordem cronológica dos filmes? Caso queira saber, confira abaixo a sequência cronológica dos filmes live-action de “Scooby-Doo” e onde assisti-los online.

Imagem: Reprodução

Qual é a ordem para assistir aos filmes live-action de Scooby-Doo?

Confira a seguir a ordem para assistir os filme live-action do Scooby-Doo.

Daphne & Velma (2018)

Daphne & Velma (2018) / Crédito: Warner Bros. Home Entertainment (divulgação)

Lançado diretamente para vídeo, “Daphne & Velma” pode servir como o primeiro filme na ordem cronológica live-action da franquia.

Isso porque o longa é uma prequela não só da série de filmes live-action, mas também de toda a franquia “Scooby-Doo”. Contudo, o filme conta apenas com a presença de Daphne e Velma; Scooby, Salsicha e Fred não aparecem.



A trama acompanha Daphne (Sarah Jeffery), uma adolescente com um programa popular na web, e Velma (Sarah Gilman), sua amiga online.

Quando Daphne se muda para estudar na escola high-tech de Velma, elas começam a investigar eventos estranhos que estão ocorrendo no local.

Onde assistir: comprar e alugar no YouTube Filmes, Apple TV e Amazon Prime Video.

Scooby-Doo! O Mistério Começa (2009)

Scooby-Doo! The Mystery Begins (2009) / Crédito: Max (divulgação)

Filme feito para a TV, “Scooby-Doo! O Mistério Começa” serve como um prelúdio para os filmes “Scooby-Doo” (2002) e “Scooby-Doo 2: Monstros à Solta” (2004).

O filme mostra Salsicha (Nick Palatas), um estudante que sofre bullying, conhecendo Scooby e adotando-o.

Depois, a dupla se junta aos outros estudantes Daphne (Kate Melton), Velma (Hayley Kiyoko) e Fred (Robbie Amell), e investigam a aparição de fantasmas em sua escola.

Onde assistir: Max.

Scooby-Doo! e a Maldição do Monstro do Lago (2010)

Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster (2010) / Crédito: Max (divulgação)

O telefilme “Scooby-Doo! e a Maldição do Monstro do Lago” é sequência direta de “Scooby-Doo! O Mistério Começa”. O filme traz o mesmo elenco do seu antecessor no papel da turma do Mistério S.A.

Na trama, as aulas acabam e a turma se dirige para um emprego de verão em um clube de campo. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer lá.

Onde assistir: Max.

Scooby-Doo (2002)

Scooby-Doo (2002) / Crédito: Warner Bros. Pictures (divulgação)

Primeira adaptação live-action da série animada em longa-metragem, “Scooby-Doo” já começa com a turma do Mistério S.A. como adultos, com bastante tempo resolvendo mistérios juntos. Tanto é que o relacionamento deles já está desgastado e eles acabam se separando no início da trama.

Porém, dois anos depois, eles se reencontram quando são convidados a resolver um mistério em um resort tropical. Inicialmente, cada um tenta solucionar o caso por conta própria.

Dirigido por Raja Gosnell e com roteiro de James Gunn, “Scooby-Doo” ganhou status cult ao longo do ano. No elenco, Freddie Prinze Jr. estrela como Fred, Sarah Michelle Gellar como Daphne, Linda Cardellini como Velma e Matthew Lillard como Salsicha.

Onde assistir: Max.

Scooby-Doo 2: Monstros à Solta (2004)

Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004) / Crédito: Warner Bros. Pictures (divulgação)

Sequência direta de “Scooby-Doo” (2002) e trazendo o mesmo elenco no papel da Mistério S.A., “Monstros à Solta” também ganhou status de cult posteriormente. Raja Gosnell e James Gunn retornam, respectivamente, na direção e no roteiro.

Na trama, um vilão mascarado utiliza uma máquina que cria versões vivas das fantasias dos monstros que a Mistério S.A. já solucionou.

Onde assistir: Max.



