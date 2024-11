Scooter “maleta”? Conheça a moto elétrica que dobra até o tamanho de uma mala

A mobilidade urbana está evoluindo ainda mais com a introdução da nanomobilidade, que prioriza a portabilidade e a facilidade de uso. A Ant Formica, conceito desenvolvido pelo estúdio Bonshe Design, é uma scooter elétrica que pode ser dobrada até o tamanho de uma mala compacta, facilitando o transporte e a integração com outras soluções de mobilidade urbana.

Projetada para ser uma solução prática para o primeiro e último quilômetro dos deslocamentos urbanos, a Ant Formica pode ser facilmente carregada com uma mão. Ela também pode ser integrada a uma scooter elétrico maior, permitindo que seja carregada enquanto você se desloca.

Scooter elétrica Ant Formica (Imagem: Divulgação)

O design inovador da Ant Formica inclui um guidão quadrado e um eixo dobrável que se divide em duas partes, encaixando-se no corpo do veículo. As rodas se retraem, tornando-o extremamente compacto para transporte. Para utilizá-la, basta expandir a base das rodas e o eixo com o guidão, travando tudo na posição correta.

Embora ainda seja um conceito, a Ant Formica tem potencial para se tornar um dos veículos de nanomobilidade mais elegantes e futuristas. Seu design leve e compacto é ideal para ciclovias e ambientes internos, oferecendo uma solução prática e estilosa para os deslocamentos urbanos. A propulsão seria fornecida por um motor de cubo traseiro padrão, com uma pequena bateria integrada.

Scooter elétrica Ant Formica (Imagem: Divulgação)

A Ant Formica não é projetado para ter uma autonomia ou velocidade excepcionais, pois seu foco é a leveza e a portabilidade. Ele é ideal para curtas distâncias, proporcionando uma solução eficiente e divertida para os moradores das grandes cidades que precisam de uma opção de mobilidade prática.

A Ant Formica promete trazer mais eficiência para os deslocamentos urbanos, com um design bonito e futurista. Se entrar em produção, pode se tornar uma opção popular entre os moradores das grandes cidades que buscam uma solução de mobilidade prática e conveniente.

Scooter elétrica Ant Formica (Imagem: Divulgação)

