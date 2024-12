Scrooging: saiba por que pessoas terminam antes de datas comemorativas

O fim do ano é uma das épocas mais românticas para os casais, que aproveitam para trocar mimos e conhecer a família um do outro. No entanto, uma tendência de namoro tem ganhado destaque: o scrooging, que envolve terminar relacionamentos antes de datas festivas para evitar comprar presentes.

O termo, que surgiu em homenagem ao vilão Ebenezer Scrooge, do livro A Christmas Carol, refere-se ao ato de abandonar um parceiro para evitar gastos com presentes. De acordo com o portal Ask Men, o scrooging é uma tendência crescente em que relacionamentos terminam pouco antes de datas significativas, como o Natal.

Embora pareça que o dinheiro é a única razão por trás dessa atitude, o scrooging também se refere a ser abandonado antes das festas porque a pessoa simplesmente não quer passar tempo com o parceiro durante as celebrações. Ou até mesmo não tem vontade de apresentá-lo à família.

O scrooging é o oposto do sledging, outra tendência de namoro que faz com que pessoas permaneçam em relacionamentos sem futuro só para não ficarem sozinhas nas datas festivas. Por isso, é importante conversar com o par para saber seus verdadeiros sentimentos e expectativas.

O que explica esse tipo de comportamento?

De acordo com a sexóloga Claudia Petry, as pessoas podem terminar um relacionamento para evitar a obrigação de dar um presente devido à pressão financeira que as ocasiões especiais impõem. Muitas vezes, a expectativa de compra pode ser estressante, especialmente em tempos de dificuldades econômicas.

“A insegurança no relacionamento também pode aumentar essa pressão, levando alguns a optar pelo término como uma forma de se proteger de compromissos que consideram difíceis ou indesejados, como celebrar um evento significativo com outra pessoa”, explica Claudia ao Metrópoles.

“Momento de reflexão”

Para a psiquiatra Danielle H. Admoni, a grande questão do scrooging não é apenas “comprar um presente”, mas de pensar em que nível está o relacionamento. Por isso, as pessoas acabam cortando as relações antes das datas comemorativas.

“Não é um problema psicológico em si, mas acho que é um momento de reflexão que a pessoa realmente pensa no estágio em que o relacionamento se encontra e para onde quer levar. Talvez ela já não estivesse muito contente e de repente essa data mostra para ela que não é bem isso que ela quer.”

Impactos na vida sexual

Claudia Petry, especialista em sexualidade feminina e ginecologia, ressalta que a tendência do scrooging pode impactar a vida sexual da pessoa que foi abandonada. Isso inclui sentimentos de rejeição e insegurança, que podem afetar a autoestima e a confiança em futuros relacionamentos.

“O scrooging pode levar a um afastamento emocional e sexual, tornando mais difícil para a pessoa se abrir para novas experiências íntimas. A dor e a tristeza, associadas à rejeição, também podem resultar em uma diminuição do desejo sexual, dificultando a capacidade de se conectar com novos parceiros”.

Como lidar com a pressão das datas comemorativas?

Se você já está se sentindo inseguro com o relacionamento, a pressão para gastar mais dinheiro do que você tem pode ser um fator decisivo para levar ao fim da relação. Além disso, caso o relacionamento esteja em um “lugar difícil”, pode ser mais fácil terminá-lo do que encarar os “jantares em família”.

“É bom pensar com calma o que você quer e o que a outra pessoa significa pra você para não tomar uma decisão impulsiva. Vale a pena pensar no nível que está a relação, o que as datas significam para pessoa e o quanto ela está disposta a investir nesse relacionamento”, finaliza a psiquiatra Danielle.