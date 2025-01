SE: corpo de terceira vítima do desmoronamento de rodovia é encontrado

Reprodução / F5 News

O Corpo de Bombeiros de Sergipe localizou, na manhã desta segunda-feira (13/1), a terceira vítima do desmoronamento na rodovia SE-438, conhecida como Rodovia Santa Clara, em Capela, interior do estado. Três membros de uma mesma família perderam a vida na tragédia, que ocorreu após as fortes chuvas que atingiram a região.

Na madrugada desse domingo (12/1), o um trecho da rodovia desmoronou, provocando a queda de dois veículos em uma enxurrada. O motorista de um dos carros conseguiu escapar, mas as três pessoas que estavam no outro veículo foram arrastadas pela correnteza e não sobreviveram.

