Se ganhar na Mega da Virada, vou dividir com vocês, diz Bolsonaro

Durante passagem por Porto de Pedras (AL), ex-presidente prometeu compartilhar prêmio de R$ 570 milhões com moradores da cidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto em agosto de 2021 Sérgio Lima/Poder360 – 24.ago.2021

PODER360 30.dez.2023 (sábado) – 11h22



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na 6ª feira (29.dez.2023) que, caso ganhe na Mega da Virada de 2023, irá dividir o prêmio com os moradores de Porto de Pedras (AL). Deu a declaração enquanto cortava o cabelo na cidade. O prêmio deste ano é de R$ 570 milhões.

Durante a passagem pelo município, o ex-chefe do Executivo também visitou a casa de um apoiador de 65 anos. Estava acompanhado do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, dono da pousada onde está hospedado para passar o Ano Novo.

Enquanto era atendido na barbearia improvisada, Bolsonaro foi cercado por apoiadores que o fotografavam e o filmavam.

O ex-presidente está em Alagoas desde 3ª feira (26.dez.2023). Está hospedado na pousada Villas Taturé, em São Miguel dos Milagres, litoral norte do Estado. Segundo o site do local, um pacote de 4 dias na suíte deluxe para duas pessoas custa R$ 13.500.

Leia mais:

Sem Bolsonaro, Michelle faz churrasco em fazenda; Bolsonaro cumprimenta apoiadores em praia de Alagoas. curtiu a reportagem? Compartilhe sua opinião

apontar erros neste texto