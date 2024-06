“Se mudar de ideia, estaremos aqui”, brinca Ancelotti sobre Kroos

Getty Images

1 de 1 Homenagem para Kroos em sua despedida do Santiago Bernabéu – Metrópoles – Foto: Getty ImagesQuando Toni Kroos anunciou que se aposentará após a disputa da Eurocopa, a decisão pegou muitos de surpresa. Afinal, aos 34 anos, o meia ainda seria considerado um excelente ativo em qualquer grande clube pelo mundo. E com vaga garantida inclusive no Real Madrid, é o que garante Carlo Ancelotti.

Após a conquista da Champions League neste sábado (1º/6), o treinador italiano foi questionado sobre o assunto em entrevista coletiva à imprensa. E brincou que, caso o jogador mude de ideia, o clube espanhol está de braços abertos para recebê-lo.

Assista ao trecho da entrevista.

Decisão tomada

No anúncio de aposentadoria, Kroos afimrou que a decisão veio com tranquilidade. “Como sempre disse, o Real Madrid é e será meu último clube. Estou feliz e orgulhoso por ter encontrado na minha cabeça e no meu coração o momento adequado para esta decisão. Minha ambição sempre foi terminar minha carreira no topo do meu nível. A partir deste instante, na minha mente só há um pensamento principal e nada me vai separar disso: pela 15ª!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!”, escreveu em publicação nas redes sociais.

O Real Madrid prestou homenagem e agradeceu ao craque.

