Se Pablo Marçal passar ao 2º turno, Boulos será prefeito de SP

A situação eleitoral em São Paulo está clara quanto ao segundo turno: se Pablo Marçal vencer Ricardo Nunes no primeiro turno, Guilherme Boulos ganhará a eleição.

Todas as pesquisas apontam para a eleição do candidato de Lula, no caso de o seu adversário ser o coach. Já se Ricardo Nunes passar ao segundo turno, Guilherme Boulos será prefeito da capital paulista só se todas as pesquisas estiverem completamente erradas.

Veja-se a pesquisa divulgada hoje pelo instituto Paraná. Em segundo turno contra Pablo Marçal, o candidato de Lula teria 44% e o coach, 37%. Na disputa com Ricardo Nunes, Guilherme Boulos perderia por 52% a 33%. Na hipótese improvável de o atual prefeito enfrentar Pablo Marçal no segundo turno, ele teria mais que o dobro de votos.

Na verdade, a menos que a rejeição a Pablo Marçal seja muito menor do que mostram as pesquisas, os dois candidatos finais serão Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Na projeção do instituto Paraná para o primeiro turno, Ricardo Nunes está com 28%, Guilherme Boulos tem 25% e Pablo Marçal, 20%.

O coach está muito longe de ser um fenômeno da magnitude de Jair Bolsonaro, a despeito da torcida da esquerda. É uma dessas estridências que costumam permear a já esganiçada política brasileira.

Como eu já disse, “Pablo Marçal não luta contra o sistema, apesar de todas as suas palhaçadas disruptivas. Ele quer entrar para o sistema. Se a história se repete como farsa nas diferentes latitudes, ela se repete como comédia no Brasil. Ou como tragicomédia. Vender a ideia de que luta contra o sistema garantiu o sucesso de Jair Bolsonaro. Pablo Marçal é um imitador — e, como imitação, é pior do que o original”.

Tudo leva a crer que Pablo Marçal terá a efemeridade de uma hashtag. Sobraria, então, apenas a lembrança da campanha de mais baixo nível à prefeitura paulistana por causa de um coach que se chamava… O que levou uma cadeirada, qual é mesmo o nome dele?