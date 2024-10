Sean Diddy: famosos são acusados de estuprar adolescente com o cantor

Sean Diddy Combs está sendo acusado de ter drogado e estuprado uma menina de 13 anos em um dos sete novos processos que foram abertos contra ele no último domingo (20/10). Desta vez, porém, outras duas celebridades também estão envolvidas no caso.

Um dos processos, obtido pela Variety, aponta que o crime teria ocorrido em 2000, na presença de outras duas celebridades — um homem e uma mulher — que não foram identificadas. Na ocasião, a vítima tentava conseguir um ingresso para assistir ao Video Music Awards (VMA), premiação da MTV.

Sem sucesso, ela abordou vários motoristas de limusine após o evento, na tentativa de conseguir um convite para alguma festa. Um dos motoristas, que supostamente trabalhava para Combs, levou a jovem para uma festa, onde ela assinou um acordo de confidencialidade e aceitou uma bebida.

Depois de ingerir o drink, ela relata que “começou a se sentir tonta” e foi até um quarto vazio para se deitar. Pouco depois, Combs teria entrado no quarto, acompanhado de “uma celebridade masculina e uma feminina” não identificados. Ela alega que foi estuprada pela celebridade masculina enquanto a outra assistia. Em seguida, ela teria sido abusada por Combs na presença dos dois famosos.

O processo aponta ainda que, após o crime, a vítima “caiu em uma depressão profunda que continua a afetar todas as facetas de sua vida”.

Tony Buzbee, advogado responsável pelos casos, usou as redes sociais para falar sobre as novas representações. “Vários outros indivíduos são referenciados nos autos do caso, mas não são nomeados anteriormente como réus neste momento. Deixaremos que as alegações nas queixas apresentadas falem por si mesmas e trabalharemos para que a justiça seja feita”, declarou.