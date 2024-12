Seara cresce 30% no mercado de aves natalinas e bate recorde de venda

Há dois anos, a Seara impôs a si o desafio de se tornar a referência para as festas de Natal dos brasileiros. A meta era estar presente em todos os tipos de celebrações. Para isso, colocou em campo os especialistas do hub de inovação, que fizeram pesquisas para identificar novos hábitos, desejos e necessidades das pessoas, além de testes de produtos e experiências sensoriais com clientes e chefs de cozinha – tudo para proporcionar a melhor experiência natalina.

O resultado foi uma série de lançamentos de novos produtos para atender a todos os gostos, e proporcionar um Natal especial para diferentes tipos de pessoas.

“O mercado de aves natalinas cresceu mais de 10% em 2023, e estamos muito orgulhosos em contar que a Seara cresceu mais de 30% no mesmo período, mostrando a força da nossa marca e a conexão que temos com os consumidores brasileiros. Neste ano, já batemos o recorde de vendas do Kit Fiesta, reforçando que estamos no caminho certo para proporcionar um Natal especial para todos os perfis de famílias brasileiras.” Rafael Palmer, diretor de Marketing de Alimentos Preparados da Seara

O Kit Fiesta é um conjunto de produtos da Seara para celebrar o fim de ano, como o Natal e o Ano-Novo. O kit também é uma estratégia corporativa da marca, que oferece atendimento para empresas que desejam presentear os colaboradores. “Além disso, muitas famílias já estão mudando seu consumo de produtos natalinos para a Seara”, completa Palmer.

A grande novidade da Seara para o Natal 2024 é um kit de salames da linha Gourmet, que vem em três sabores: vinho, queijo e alho negro. Com 460 gramas e distribuído em uma embalagem elegante, o kit foi cuidadosamente desenvolvido para atender a uma nova forma de celebrar o Natal e ser uma alternativa de presente em forma de comida.

“Por meio de nossas pesquisas, descobrimos que, hoje, as pessoas se reúnem em diferentes grupos para celebrar o Natal.” Luciara Rech Peil, diretora-executiva de Inovação e P&D da Seara

Não se trata mais apenas de uma família grande reunida ao redor de uma grande mesa com uma ceia tradicional com peru assado, tender, arroz à grega, farofa e rabanada – entre outros pratos típicos do Natal brasileiro. “Claro que essa configuração ainda é muito presente e a Seara continuará sempre presente nas grandes festas. Mas, hoje precisamos atender a outros públicos e formatos, que pedem um tipo diferente de alimentos.”

Nos últimos anos, o perfil das famílias brasileiras tem passado por transformações profundas, conforme apontado pelo Censo Demográfico 2022 do IBGE. A média de moradores por domicílio caiu para 2,79 pessoas, indicando famílias menores e o aumento de domicílios unipessoais, enquanto o número total de domicílios cresceu 34% desde 2010, atingindo 90,7 milhões.

Esses dados refletem mudanças nos arranjos familiares, como o crescimento de casais sem filhos e o envelhecimento populacional. Além disso, as projeções do IBGE para 2070 indicam uma taxa de fecundidade de apenas 1,5 filho por mulher, consolidando uma tendência de famílias menores e um contingente crescente de idosos.

A linha de salames gourmet, por exemplo, foi criada como uma alternativa mais prática de entrada para a ceia, ideal para quem quer algo rápido e prático. Basta pensar num grupo de amigos – que não sabe ou não têm tempo para preparar uma ceia mais elaborada. “Muitas pessoas adoram preparar uma grande ceia de Natal, mas também há aqueles que não querem passar muito tempo na cozinha ou não sabem cozinhar”, afirma Luciara.

Pensando nesse perfil, a Seara criou a linha Gourmet Defumados, que são prontos para consumo. O destaque é o peru – a Seara foi a primeira e única empresa brasileira a oferecer o peru nessa opção. “O tempo de cozimento de peru tradicional leva, em média, de 3 a 3h30, sem contar o tempo para descongelar e temperar. O peru defumado é aquecido em muito menos tempo”, ressalta Luciara. Completam a linha o frango e o tender suíno.

Outro perfil que, até pouco tempo, não era atendido eram as pessoas que vivem em apartamentos, morando sozinhos ou dividindo com amigos. Uma característica dessas novas moradias são as cozinhas compactas, que não têm capacidade para grandes geladeiras e congeladores. Nesses espaços, simplesmente não há como armazenar um pernil ou peru tradicional. Os estudos recentes do IBGE mostram que Brasil caminha para um novo cenário demográfico, marcado pela diversificação nos arranjos domiciliares e pela reformulação das estruturas familiares tradicionais, em um reflexo direto de novas realidades econômicas, culturais e comportamentais.

Para essas pessoas, a Seara lançou a linha Pequenas Ceias, com produtos com cerca de 1 quilo (após assados). Entre eles, lombo, pernil desossado, peito de frango e peru recheados. Essa linha oferece até uma opção de frango desossado temperado e cortado num formato ideal para ser assado na churrasqueira – oferecendo uma opção para quem não abre mão de um churrasco nem no Natal.

Inovando sempre

Todas essas novidades são reflexo de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento iniciado há cinco anos pelo hub de inovação da Seara. O time, formado por 80 profissionais, é dedicado na ampliação do portfólio da Seara.

Somente em 2024, a marca lançou 140 produtos. O processo de lançamento de produtos é longo e feito com antecipação e planejamento estratégico. Dessa forma, os especialistas do hub de Inovação da Seara estão pensando nos lançamentos para o Natal de 2026.

É um trabalho minucioso, que envolve pesquisas, entrevistas, muitos testes e até a compra de equipamentos. “Tentamos entender e até antecipar os desejos do consumidor”, complementa Luciara.