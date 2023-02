Sebrae em Teixeira de Freitas inicia Circuito Empresarial em 2023 com palestras gratuitas

O Sebrae em Teixeira de Freitas deu início a mais uma atividade que prepara o comércio para inovar e trazer resultados em vendas.

É o 1º Circuito Empresarial do ano, que promoverá, nos meses de março e abril, uma sequência de palestras gratuitas em 26 cidades do Extremo Sul da Bahia. O circuito terá início na quarta-feira (1º) em Itamaraju. Para se inscrever, consultar as próximas datas e locais das capacitações, os interessados podem acessar esse link.

Com o tema “Mente inovadora, vendas de sucesso”, o palestrante e consultor Gilney Lopes, especialista em vendas e atendimento ao cliente, vai abordar estratégias de abordagem para vendas, desenvolvendo a mentalidade inovadora voltada aos negócios, preparando o setor para o início de um ano promissor.

Para obter mais informações sobre as soluções Sebrae e participar das próximas capacitações e eventos, o contato com a instituição pode ser feito pelo telefone 0800 570 0800 ou (73) 3291-4333.

Serviço

Circuito Empresarial

Data: 1º de março a 25 de abril de 2023

Valor: Gratuito

Cidades: Itamaraju, Prado, Itanhém, Medeiros Neto, Posto da Mata, Itabatã, Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça, Ibirapuã, Lajedão, Jucuruçu, Vereda, Itapebi, Itagimirim, Eunápolis, Guaratinga, Porto Seguro, Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Arraial d’Ajuda, Trancoso, Caraíva, Itabela, Teixeira de Freitas.

Inscrições: https://lnk.bio/circuitoempresarial2023