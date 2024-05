Sebrae promove curso para empresários da hotelaria da Costa das Baleias

Além das ferramentas de gestão, o curso abordou estratégias e segredos essenciais para impulsionar o sucesso dos estabelecimentos na indústria hoteleira

O Sebrae realizou, nos dias 20 e 21 de maio, uma imersão para empresários do setor hoteleiro da Costa das Baleias, por meio do curso “Desvendando os segredos da hotelaria de sucesso”, com o objetivo de aprimorar os negócios e estimular a se manterem competitivos no mercado.