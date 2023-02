Sebrae promove oficina de orientação para o programa FIV

Com o objetivo de capacitar pequenos produtores rurais para inovar no melhoramento genético do gado por meio da técnica de fertilização in vitro (FIV), o Sebrae em Teixeira de Freitas com os parceiros Faeb/Senar e Sindicatos de Produtores Rurais do Extremo Sul da Bahia, promovem uma Oficina de orientação para adesão ao programa de Melhoramento Genético FIV 2023.

O evento é gratuito e será na próxima quarta-feira (15), às 14h, na modalidade online pela plataforma Microsoft Teams. As inscrições, que são limitadas, podem ser realizadas por meio do link (https://forms.office.com/r/h7gHmy7gza). Serão apresentados todos os processos para a contratação e realização da fertilização in vitro.

O programa está em desenvolvimento desde 2015 e entre as consultorias prestadas está a de melhoramento genético para bovinos com subsídio pelo Sebrae de até 70% do valor total, por prenhez. A fertilização in vitro é considerada um dos projetos mais procurados por parte de empreendedores, justamente pela busca da melhoria genética, que resulta em ótimos resultados.

SERVIÇO

Oficina de orientação para o programa FIV 2023

Quando: 15 de fevereiro de 2023

Horário: 14h

Onde: Online pelo Microsoft Teams

Link de inscrição: https://forms.office.com/r/h7gHmy7gza