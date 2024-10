SEC faz articulação com MEC para apoio à comunidade escolar de Heliópolis

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) está colaborando com o Ministério da Educação (MEC) e a Prefeitura de Heliópolis para apoiar a comunidade escolar e as famílias afetadas pela tragédia que resultou na morte de quatro estudantes de uma escola local. O MEC já enviou uma equipe especializada em desastres para lidar com situações traumáticas e violentas nas escolas.

Esses profissionais são capacitados para reconstruir laços entre a comunidade e a escola. Além dessas ações, a SEC continua oferecendo suporte ao município, especialmente por meio do Núcleo Territorial de Educação 14.

Desde sexta-feira (18), uma equipe da SEC, composta por sete profissionais das áreas de psicologia e serviço social, está atuando junto às famílias e à comunidade. O trabalho conta também com o apoio de servidores da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), conforme orientação do governador Jerônimo Rodrigues. O atendimento no município continuará enquanto for necessário.

Além disso, a SEC contribui com sua experiência adquirida nas escolas da rede estadual, implementando ações voltadas à prevenção do bullying, combate à violência, preconceito e discriminação, além de promover uma cultura de paz.