SEC monta esquema especial para apoiar estudantes no Enem 2024

A SEC fará recepções em seis colégios da rede estadual, onde equipes distribuirão kits de apoio aos estudantes. O kit inclui itens como água, caneta e material motivacional, para que os alunos se sintam apoiados e tranquilos na hora do exame. A secretária da Educação, Rowenna Brito, estará presente, no domingo, no Colégio Estadual da Bahia Central, localizado no bairro de Nazaré.

O objetivo da iniciativa é garantir que todos os candidatos possam realizar as provas com tranquilidade e segurança, facilitando o acesso aos locais de exame e promovendo momentos de acolhimento e motivação.

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) organizou uma série de ações para apoiar os mais de 113 mil estudantes da rede estadual inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), durante os dias de prova, que ocorrerão neste domingo (3) e no dia 10 de novembro. No total, a Bahia tem 376.352 mil inscritos das redes pública e privada, no exame deste ano.

Além do Colégio Central, as equipes também estarão presentes nos colégios estaduais Professor Rômulo Almeida, no Imbui; e Edvaldo Brandão, em Cajazeiras; Luiz Viana, em Brotas; bem como no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella, no Cabula; e no Centro Estadual De Educação Profissional em Tecnologia Informação e Comunicação, no município de Lauro de Freitas.

No interior, para os inscritos que moram em áreas distantes dos centros urbanos, o Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais, vai disponibilizar ônibus gratuitos. Esta ação, articulada pela SEC, busca atender os candidatos que enfrentam dificuldades de locomoção e mobilidade. O transporte garantirá que todos cheguem com antecedência, evitando transtornos com o fechamento dos portões, previsto para às 13h.

Na região metropolitana, o metrô vai funcionar gratuitamente, tanto para os estudantes da rede pública como do ensino particular, em Salvador e Lauro de Freitas. Para embarcar no transporte metroviário sem pagar a tarifa, será necessário apresentar o comprovante de inscrição e documento de identidade com foto ao funcionário da concessionária.