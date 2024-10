SEC recusa ‘oferta’ de Elon Musk para justificar ausência em reunião sobre a compra do Twitter

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) declarou que a proposta de Elon Musk de pagar US$ 2.923 não é adequada para compensar sua ausência em um compromisso com três advogados da entidade. O encontro tinha como objetivo interrogá-lo em uma investigação relacionada à sua aquisição do Twitter em 2022, que agora é chamada de X. A SEC está analisando as transações de ações do Twitter realizadas por Musk e suas declarações sobre os investimentos antes de sua compra de US$ 44 bilhões. A agência reguladora argumenta que Musk deve ser responsabilizado por não comparecer ao depoimento agendado para setembro.

Ele justificou sua falta alegando um compromisso urgente para assistir ao lançamento de um foguete da Space X. A SEC, no entanto, considera que essa justificativa não é válida e que a ausência do empresário não deve ser tratada como um assunto trivial. Diante dessa situação, a SEC solicitou à juíza Jacqueline Corley que reforce a gravidade da ausência de Musk e que a sanção financeira imposta a ele seja ajustada em função de seu comportamento inadequado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira