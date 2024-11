Seções eleitorais abrem nos Estados Unidos nesta terça

Um número expressivo de eleitores optaram por votar antecipadamente nos Estados Unidos. Segundo o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida, 82 milhões de eleitores já enviaram seus votos pelo correio. No país, a abertura das urnas varia de acordo com o fuso horário de cada Estado. Em Vermont, por exemplo, as urnas já estão abertas, enquanto outros estados da costa leste, como Delaware, Maryland e Nova Jersey, estão se preparando para iniciar a votação na manhã desta terça-feira (5). Em Massachusetts, as urnas começaram a abrir às 5h45 no horário local, e a movimentação se estenderá ao longo do dia. No entanto, alguns estados, como New Hampshire, Alabama e Missouri, não permitem a votação antecipada e iniciam o processo apenas nesta terça.

Um exemplo curioso ocorreu em Dixville Notch, New Hampshire, onde uma pequena sessão eleitoral com apenas seis eleitores registrou três votos para Donald Trump e três para Kamala Harris. Este resultado reflete a previsão de uma disputa acirrada, conforme indicado pelas pesquisas. Em eleições anteriores, a mesma sessão mostrou resultados diferentes, como em 2020, quando todos os cinco votos foram para Joe Biden, e em 2016, quando Hillary Clinton recebeu quatro votos, Donald Trump dois, e o libertário Gary Johnson um.

Publicado por Luisa Cardoso