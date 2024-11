Seções eleitorais fecham em parte dos EUA, incluindo três Estados decisivos

Os centros de votações nos Estados Unidos começaram a fechar as portas às 18h (20h em Brasília). As primeiras a encerrarem as votações foram as seções eleitorais nos estados de Indiana e Kentucky. Os vencedores nas regiões já são conhecidos. Donald Trump, do Partido Republicano, levou a melhor sobre Kamala Harris, de acordo com projeções da agência “Associated Press” e das emissoras “Fox News”, “NBC” e “ABC”. Foram vitórias previsíveis nesses estados, dando ao republicano os 11 delegados de Indiana, oito de Kentucky e quatro de Virgínia Ocidental (23 no total). O restante das seções eleitorais nos 50 estados e no Distrito de Columbia fechará em etapas nas próximas sete horas, sendo as do Alasca as últimas, às 21h (3h de quarta-feira em Brasília). Uma hora após o fechamento das primeiras urnas, às 19h locais (21h de Brasília), foi a vez dos centros de votação em Geórgia, Carolina do Sul, Vermont e Virgínia fecharem, e meia hora depois os de Carolina do Norte, Ohio e Virgínia Ocidental. Kamala Harris levou a melhor em Vermont, conseguiu três delegados. Os resultados desse horário nos decisivos estados da Geórgia e da Carolina do Norte, assim como nas zonas rurais da Virgínia, darão as primeiras pistas sobre o rumo dessas eleições.

A maioria das atenções está voltada para sete estados – os chamados “swing states”, ou “estados pêndulos” – que podem decidir as eleições, por não terem tendência clara de preferência do eleitorado pelos partidos Democrata e Republicano, da vice-presidente Kamala Harris e do ex-presidente Donald Trump, respectivamente. Na Pensilvânia, a maioria das seções fechará às 21h locais (22h de Brasília), mas no condado de Cambria, um reduto de Trump, elas permanecerão abertas por mais duas horas, devido a problemas com as máquinas de contagem. Michigan, Arizona e Wisconsin, com fusos horários diferentes, fecharão às 23h de Brasília. Nevada será o último dos sete estados decisivos a fechar suas seções eleitorais, à meia-noite de Brasília. Os resultados na maioria dos estados não levarão muito tempo para chegar, mas nos “swing states” podem levar várias horas ou até dias para que o vencedor seja projetado.

O fechamento dos locais de votação varia consideravelmente, pois há seis fusos horários diferentes no território continental do país, no Alasca e no Havaí, e cada estado tem sua própria lei eleitoral com horários específicos de abertura e fechamento. A maioria dos estados do país – 32, mais o Distrito de Columbia – fechará as portas de suas seções eleitorais entre 22h e 23h pelo horário de Brasília As seções eleitorais em Montana, Nevada e Utah fecharão à 0h de quarta-feira em Brasília, e as da Costa Oeste (Califórnia, Oregon, Washington e Idaho) fecharão uma hora depois. Os últimos a concluir a votação serão os estados de Havaí e Alasca, às 2h e 3h de quarta-feira em Brasília, respectivamente.

*Com informações da EFE

Publicado por Sarah Américo